7 февраля исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр в Сочи

10 лет прошло со дня открытия зимних Олимпийских игр в Сочи - 2014. "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких судьбах российских чемпионов тех Игр: "девочка в красном пальто" Юлия Липницкая неожиданно попала в больницу и завершила карьеру, а теперь воспитывает дочь и работает тренером у Евгения Плющенко, биатлонист Евгений Устюгов продолжает судиться с CAS за свою золотую медаль, а скелетонист Александр Третьяков уже выиграл эту борьбу и собирается принять участие в Олимпиаде-2026.