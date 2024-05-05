Любимчик Путина рвется к власти? Последняя информация о громких перестановках в правительстве РФ

Кто еще буквально месяц назад сомневался в том, что Сергей Кужугетович сохранит свои позиции? После того как основной обличитель оборонного ведомства Пригожин погиб под Тверью, все опасности казалось бы миновали, а любые рассуждения о возможных приемниках, носили чисто гипотетический характер.