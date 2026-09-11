Последние из людей: человечество перестало воспроизводить само себя

Человечество как единая популяция перестало воспроизводить себя самое. Именно такой вывод следует из исследования учёных Пенсильванского университета, которую утверждает что в 2026 году мировая рождаемость, вероятно, уже опустилась ниже уровня простого воспроизводства населения.