Российский военный ликвидировал украинского боевика в рукопашном бою

Российский военнослужащий с позывным Тихон ликвидировал украинского боевика в рукопашной схватке. Об этом рассказал лейтенант 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Максим Ченцов в беседе с РИА «Новости» .