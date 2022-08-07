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Глен Дэвис: «Бостон» возьмет титул потому что ненавидит проигрывать»

Чемпион НБА в составе «Бостона» (2008) Глен Дэвис отметил важность участия команды в финале НБА этого года.

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