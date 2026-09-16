Цивилева: приоритет в обеспечении стабильности в мире надо отдавать диалогу

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева заявила, что приоритет в обеспечении стратегической стабильности в мире необходимо отдавать диалогу.
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