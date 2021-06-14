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Путин готовит спецоперацию на Украине. 5 признаков подготовки

Путин готовит спецоперацию на Украине. 5 признаков подготовки

Шёпот Кремля На днях Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО красной линией.

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Вячеслав Долинин
Менять доллары на юани -- лучший способ угробить ФНБ. Олигархи и вся кремлёвская братва свои личные доллары на юани точно менять не будут.
Nata
А поскольку они их хранят не РФ, то их быстренько приберут америкосы.Были олигархами станут олигофренами.
Иван Захава
Причем здесь Фонд Национальной Безопасности?! Или вы что-то другой имеете в виду?
Вячеслав Долинин
В статье говорится о переводе долларов, хранящихся в ФСБ, в юани.
Иван Захава
Вы написали ФНС - это Фонд Национальной Безопасности. ФСБ Федеральная Служба Безопасности! Где деньги, Зин?
Вячеслав Долинин
Опечатка. Следует читать ФНБ. И в статье говорится об ФНБ.
Игорь
У хохлов ещё есть время одуматься, потому что все всё прекрасно понимают: и что Крым не их, и Донбасса больше не увидят, и всё благодаря своим нацикам. Хотят больших потерь - пусть идут и дальше у них на поводу. И небеса за правду, а значит за Россию!
Strannik Weid
Пусть теперь вздрагивают от каждого слова.
Иван Захава
А нельзя как-то забрать земли без хохлов?! Лично мне они на хрен не нужны. Не хочу все время ждать, что сосед по подъезду меня предасть и продаст за 3 копейки!
Игорь
Без народа никак нельзя, да и далеко не все там тупоголовые, просто после раздела СССР, офигевшие от такого "счастья", вместо того, чтобы жить дружно и по-соседски с братским народом, и вместе процветать, они вдруг решили нагадить, и пускают пиндосов в Феодосию (вот кто бы объяснил, зачем?, неужели из-за денег?). А потом и Одессу чуть не отдали пиндосам под базу ВМФ. А народ там неплохой, писни гарные спивают, пол эстрады у нас оттуда - талантливые люди: Меладзе, Анилорак, Маруф, та же Лобода, и ещё много кого...
Иван Захава
Меладзе - грузин! А "такими" они были всегда. У моей первой жены - это был 1989 год отец и мать были из Львова, я у них там бывал раза 3-4 и какие они не "такие" я насмотрелся, как говорится изнутри, а не как турист! На хрен они нам не нужны!!!!!!!!!
Игорь
Невероятно, был уверен, что братья хохлы, хоть и родились в Батуми. Росли в Николаеве, закончили там корабелку.. Однако переехали в Россию, ещё и Виагру с собой прихватили.
Игорь
А Галичина никогда и не была русской землёй, и пожалуй не будет.
Иван Захава
Я по всей хохляндии проехался, они "братья" только тогда, когда перед ними русские стоят и могут морду набить, а дома они нас ненавидят! Я на четверть грузин - фамилия грузинская от деда, так они меня за русского не считали и своей злобы и ненависти к нам не скрывали.
Игорь
Далеко не все такие одураченные, я знаю и других хохлов, которые приезжают к нам на заработки, и руки у них очень даже на месте, и отношение отличное. Всегда ждём, когда они привезут своего сала - настоящего, хохлятского.
Иван Захава
Сало у них давно не настоящее - свинину им уже несколько лет поставляет Россия. Так что, сало у них теперь агрессивное!
Vasily Golov
Пора остудить рвение Украины.Инициатива должна быть наказана. Сегодня прошла информация,что Украина требует от Газпрома прокачку-транзит газа из Средней Азии.Стоит ей войти в НАТО.как тут же ракетные США комплексы там будут.Подлетное время 7-10 мин.Пора отогнать Украину от торгового прилавка России и Белоруссии. Не будет бензина и дизельного топлива,не будет дешевого угля из Кузбасса,не будет электроэнергии до 1 Гиговатта/ч,удобрений, свинины.
Александр _
В статье одни домысли и ссылки на то, о чем думают украинцы. Если верить украинской стороне, то мы уже давно воюем с ними, а значит уже не нужны никакие мотивы для захвата Украины.
Olga Blandamura
Если Путин готовит спецоперацию, слава богу! Давно пора! Пусть возвращает родную землю! Было-бы прекрасно! Они всё равно ничего не ценят!
Иван Захава
Только без них самих!
Нина Шалева
И обязательно об этом говорить перед встречи Путина ВВ с Байденом? Можно после встречи..
Морис
Никакой спецоперации. хотя если обнаглеют... путин подарил украине сша, отказавшись помочь януковичу вводом войск тогда.
Виктор Рыбаков
А что будет сказано княгиней Марьей Алексевной и прочими знатоками после встречи маразматика Джо и НАШЕГО ВСЕГО? - Приоритеты, чуется,поменяются....
Нина Шалева
Англосаксы нас порочат по всему миру. Везде устраивают неприятности между народами. Сеют вражду. Дальше будет хуже в том плане, что мир меняется на зоны влияния и делают такую нашу Планету очень богатые люди. Которым тесно жить в своих странах и жаба гложет от сверхжадности. Сверхжадность можно уже назвать психболезью, пока она не лечится.
Нина Шалева
Частный капитал превышает все нормы человеческого бытия. У одного яхты, самолеты, а у миллионов хижины.
Нина Шалева
Но люди скоро будут разбираться серьезно, что почем! Начнется равномерное распределение материальных благ. В разных странах по разному. Из-за денег люди сходят с ума, идут кровопролитные войны. Хочется сказать, если мир катится к ядерной войне во благо интересам капитала, то от массивного удара ядерными ракетами Земля может сойти с орбиты. Войны затевают только богатые кланы.
Игорь
Это мечта человечества - сойдём с орбиты и вперёд, к другим планетам и цивилизациям.

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