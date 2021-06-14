Путин готовит спецоперацию на Украине. 5 признаков подготовки

Темы дняПолитикаПутин готовит спецоперацию на Украине. 5 признаков подготовки Шёпот Кремля На днях Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО красной линией.Вернуться к статье276НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВДВячеслав ДолининМенять доллары на юани -- лучший способ угробить ФНБ. Олигархи и вся кремлёвская братва свои личные доллары на юани точно менять не будут.NNataА поскольку они их хранят не РФ, то их быстренько приберут америкосы.Были олигархами станут олигофренами.Иван ЗахаваПричем здесь Фонд Национальной Безопасности?! Или вы что-то другой имеете в виду?ВДВячеслав ДолининВ статье говорится о переводе долларов, хранящихся в ФСБ, в юани.Иван ЗахаваВы написали ФНС - это Фонд Национальной Безопасности. ФСБ Федеральная Служба Безопасности! Где деньги, Зин?ВДВячеслав ДолининОпечатка. Следует читать ФНБ. И в статье говорится об ФНБ.ИгорьУ хохлов ещё есть время одуматься, потому что все всё прекрасно понимают: и что Крым не их, и Донбасса больше не увидят, и всё благодаря своим нацикам. Хотят больших потерь - пусть идут и дальше у них на поводу. И небеса за правду, а значит за Россию!Strannik WeidПусть теперь вздрагивают от каждого слова.Иван ЗахаваА нельзя как-то забрать земли без хохлов?! Лично мне они на хрен не нужны. Не хочу все время ждать, что сосед по подъезду меня предасть и продаст за 3 копейки!ИгорьБез народа никак нельзя, да и далеко не все там тупоголовые, просто после раздела СССР, офигевшие от такого "счастья", вместо того, чтобы жить дружно и по-соседски с братским народом, и вместе процветать, они вдруг решили нагадить, и пускают пиндосов в Феодосию (вот кто бы объяснил, зачем?, неужели из-за денег?). А потом и Одессу чуть не отдали пиндосам под базу ВМФ. А народ там неплохой, писни гарные спивают, пол эстрады у нас оттуда - талантливые люди: Меладзе, Анилорак, Маруф, та же Лобода, и ещё много кого...Иван ЗахаваМеладзе - грузин! А "такими" они были всегда. У моей первой жены - это был 1989 год отец и мать были из Львова, я у них там бывал раза 3-4 и какие они не "такие" я насмотрелся, как говорится изнутри, а не как турист! На хрен они нам не нужны!!!!!!!!!ИгорьНевероятно, был уверен, что братья хохлы, хоть и родились в Батуми. Росли в Николаеве, закончили там корабелку.. Однако переехали в Россию, ещё и Виагру с собой прихватили.ИгорьА Галичина никогда и не была русской землёй, и пожалуй не будет.Иван ЗахаваЯ по всей хохляндии проехался, они "братья" только тогда, когда перед ними русские стоят и могут морду набить, а дома они нас ненавидят! Я на четверть грузин - фамилия грузинская от деда, так они меня за русского не считали и своей злобы и ненависти к нам не скрывали.ИгорьДалеко не все такие одураченные, я знаю и других хохлов, которые приезжают к нам на заработки, и руки у них очень даже на месте, и отношение отличное. Всегда ждём, когда они привезут своего сала - настоящего, хохлятского.Иван ЗахаваСало у них давно не настоящее - свинину им уже несколько лет поставляет Россия. Так что, сало у них теперь агрессивное!VGVasily GolovПора остудить рвение Украины.Инициатива должна быть наказана. Сегодня прошла информация,что Украина требует от Газпрома прокачку-транзит газа из Средней Азии.Стоит ей войти в НАТО.как тут же ракетные США комплексы там будут.Подлетное время 7-10 мин.Пора отогнать Украину от торгового прилавка России и Белоруссии. Не будет бензина и дизельного топлива,не будет дешевого угля из Кузбасса,не будет электроэнергии до 1 Гиговатта/ч,удобрений, свинины.Александр _В статье одни домысли и ссылки на то, о чем думают украинцы. Если верить украинской стороне, то мы уже давно воюем с ними, а значит уже не нужны никакие мотивы для захвата Украины.Olga BlandamuraЕсли Путин готовит спецоперацию, слава богу! Давно пора! Пусть возвращает родную землю! Было-бы прекрасно! Они всё равно ничего не ценят!Иван ЗахаваТолько без них самих!НШНина ШалеваИ обязательно об этом говорить перед встречи Путина ВВ с Байденом? Можно после встречи..ММорисНикакой спецоперации. хотя если обнаглеют... путин подарил украине сша, отказавшись помочь януковичу вводом войск тогда.Виктор РыбаковА что будет сказано княгиней Марьей Алексевной и прочими знатоками после встречи маразматика Джо и НАШЕГО ВСЕГО? - Приоритеты, чуется,поменяются....НШНина ШалеваАнглосаксы нас порочат по всему миру. Везде устраивают неприятности между народами. Сеют вражду. Дальше будет хуже в том плане, что мир меняется на зоны влияния и делают такую нашу Планету очень богатые люди. Которым тесно жить в своих странах и жаба гложет от сверхжадности. Сверхжадность можно уже назвать психболезью, пока она не лечится.НШНина ШалеваЧастный капитал превышает все нормы человеческого бытия. У одного яхты, самолеты, а у миллионов хижины.НШНина ШалеваНо люди скоро будут разбираться серьезно, что почем! Начнется равномерное распределение материальных благ. В разных странах по разному. Из-за денег люди сходят с ума, идут кровопролитные войны. Хочется сказать, если мир катится к ядерной войне во благо интересам капитала, то от массивного удара ядерными ракетами Земля может сойти с орбиты. Войны затевают только богатые кланы.ИгорьЭто мечта человечества - сойдём с орбиты и вперёд, к другим планетам и цивилизациям.Комментировать
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