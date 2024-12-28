Экс-мэр Астрахани настаивает на возбуждении уголовного дела против лжесвидетелей

Накануне в Кировском районном суде Астрахани состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего главы города Олега Полумордвинова, который обвиняется в покушении на мошенничество в рамках муниципального контракта по ремонту дорог на сумму более 250 миллионов рублей.