20 мая в Курске Президент России Владимир Путин предложил обсуждение ключевых вопросов региона с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном провести в его автомобиле, что подчеркнуло неформальный подход к решению важных задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии