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Путин и Хинштейн обсудили будущее Курской области в неформальной обстановке

Путин и Хинштейн обсудили будущее Курской области в неформальной обстановке

20 мая в Курске Президент России Владимир Путин предложил обсуждение ключевых вопросов региона с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном провести в его автомобиле, что подчеркнуло неформальный подход к решению важных задач.

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