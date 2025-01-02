Тайна Тисульской принцессы - красивая легенда или попытка скрыть сенсационную находку

Уже много лет ведется дискуссия о том, существовала ли на самом деле Тисульская принцесса, якобы пролежавшая в мраморном саркофаге 800 миллионов лет, которую полвека тому назад нашли на Кузбассе местные горняки на глубине 70 метров, или же это красивый миф, за долгие годы обросший ворохом выдумок, домыслов и спекуляций.