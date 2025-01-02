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С нами не соскучишься!

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Тайна Тисульской принцессы - красивая легенда или попытка скрыть сенсационную находку

Тайна Тисульской принцессы - красивая легенда или попытка скрыть сенсационную находку

 Уже много лет ведется дискуссия о том, существовала ли на самом деле Тисульская принцесса, якобы пролежавшая в мраморном саркофаге 800 миллионов лет, которую полвека тому назад нашли на Кузбассе местные горняки на глубине 70 метров, или же это красивый миф, за долгие годы обросший ворохом выдумок, домыслов и спекуляций.

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Комментарии
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l
leonid
Чушь, высосанная из пальца.
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16 час.
Хамдан Джабер
Да, трудно было загрузить в вертолёт, а из-под земли с 70 метровой глубины как-то достали сиволапые мужики!))))) Хватит чушь нести!
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14 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Не бывает дыма без огня. Всем свидетелями рот заткнуть ни как не получиться, как бы не старались!
Ответить
2 час.

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