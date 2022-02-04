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Олимпиада-2022. Фигурное катание. Россия идет на 3-м месте в командном турнире после одного вида

Сборная России по фигурному катанию идет на третьем месте в командном турнире Олимпиады в Пекине по итогам мужской короткой программы.

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