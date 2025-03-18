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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вильчик о переходе во взрослые: «У меня больше мотивации. В большой спорт уже переходим»

Фигуристы планируют выступать на взрослых соревнованиях.  — Вы работаете над усложнением контента. Какие‑то прыжки разучиваете, новые поддержки? Чернышова: Пока не будем ничего говорить, но мы учим и делаем.

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