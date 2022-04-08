«Регионы России» поздравляют Викторию Преснякову с Днём рождения!

Сегодня свой день рождения отмечает Виктория Преснякова. Провизор по профессии, более 30 лет назад она начала свою карьеру в фармацевтической отрасли.
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