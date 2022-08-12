Російський військовий на тлі захопленої Запорізької АЕС, 8 серпня 2022 року Учасники РБ ООН закликали до термінового відправлення місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС У четвер по АЕС було завдано п'ять ударів, у тому числі поблизу місця зберігання радіоактивних матеріалів Росія та Україна на засіданні Ради Безпеки ООН, що відбулося у четвер, звинуватили один одного […] Сообщение Учасники РБ ООН закликали до термінового відправлення місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.