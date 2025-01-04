МОСКВА, 5 января, ФедералПресс. Смерть российского военного корреспондента Александра Мартемьянова, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, стала результатом того, что международные организации сознательно игнорировали жестокие действия режима Владимира Зеленского.
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