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Стратегия Ferrari: мотор V12, электромобиль и автопилот

Компания Ferrari представила стратегию развития на следующую пятилетку. По плану, до конца 2026 года будет представлено 15 новых моделей, хотя в это количество входят разновидности одних и тех же машин с разными типами кузова и силовыми установками.

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