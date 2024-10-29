Убитые в Брянской области диверсанты были гражданами США, Польши и Канады

В числе обезвреженных в Брянской области наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были граждане США, Канады и Польши, об этом 28 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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