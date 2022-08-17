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В Тюмени под домашний арест посадили механика, который украл из бюджета 1 млн рублей

В Тюмени под домашний арест посадили механика, который украл из бюджета 1 млн рублей

Руслан Тилимбаев обвиняется в махинациях с незаконно полученными транспортными картами. С декабря 2020 года по август 2022 года он умышленно подавал ложные сведения о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий в систему оплаты проезда.

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