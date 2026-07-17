Почему 2026 год — особенный для инвестора

2026 год встречает российского инвестора необычной ситуацией. Ключевая ставка Банка России, еще недавно державшаяся у рекордных значений, постепенно снижается: после заседания 19 июня 2026 года она составляет 14,25% годовых.
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