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Аргументы и Факты

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В 64 года умер актер Дмитрий Поднозов

Ушёл из жизни Дмитрий Поднозов, советский и российский актёр театра и кино, театральный деятель, сооснователь и бессменный художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк».

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