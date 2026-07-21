В 64 года умер актер Дмитрий Поднозов

Ушёл из жизни Дмитрий Поднозов, советский и российский актёр театра и кино, театральный деятель, сооснователь и бессменный художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк».
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