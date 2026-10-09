В Москве установили мемориальную доску Евгению Евстигнееву

В Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски народному артисту СССР Евгению Евстигнееву, одному из основателей театра «Современник», передает ТАСС.
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