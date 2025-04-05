Еще одно происшествие с электросамокатом. Оно произошло 4 апреля на перекрестке Лесного проспекта и улицы Александра Матросова.
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Еще одно происшествие с электросамокатом. Оно произошло 4 апреля на перекрестке Лесного проспекта и улицы Александра Матросова.