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Аргументы и Факты

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Макрон в панике: США и РФ дали жёсткий ответ на захват танкеров

Макрон в панике: США и РФ дали жёсткий ответ на захват танкеров

РФ и США жестко отреагируют в случае, если Европа попытается сорвать поставки дизельного топлива в Америку.

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