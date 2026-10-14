РФ и США жестко отреагируют в случае, если Европа попытается сорвать поставки дизельного топлива в Америку.
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ЕС в следующем году утихнет, когда пнут Микрона и когда Мерца отстранят от трона да и в других, где подняли голову и левые типа Меланшона и правые!