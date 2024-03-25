Театр абсурда
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Театр абсурда

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Один из террористов, Рустам Ажиев, является гражданином Украины

Один из террористов, Рустам Ажиев, является гражданином Украины

Воевал в Вооруженных силах Украины в 2022 году источникСайт посольства Украины в Таджикистане вербовал таджиков в Украинский Иностранный легион для борьбы против России.

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