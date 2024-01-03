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Над Белгородской областью сбили 12 украинских ракет «Точка-У» и «Ольха»

Над Белгородской областью сбили 12 украинских ракет «Точка-У» и «Ольха»

Губернатор назвал напряженной ситуацию в региональном центреСистема противовоздушной обороны сбила над Белгородской областью шесть ракет «Точка-У» и шесть ракет «Ольха», выпущенных ВСУ, сообщило Минобороны России.

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