В подмосковной части национального парка «Лосиный остров» по итогам сезонного мониторинга 2026 года обнаружили 109 видов птиц, в том числе редкие виды, занесенные в Красные книги России и Московской области.
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