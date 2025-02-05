Косачев: выход США из СПЧ ООН предвещает потрясения для мировой политики

Выход Соединённых Штатов Америки из Совета по правам человека (СПЧ) ООН и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) стал серьёзным предвестником потрясений для мировой политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии