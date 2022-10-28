Депутата из Петербурга арестовали за легализацию 100 тысяч мигрантов

Страна и люди

Муниципальный депутат Колпино в Санкт-Петербурге Виктор Данишевский задержан за создание преступного сообщества, которое легализовало более 100 тысяч мигрантов и организовало сеть хостелов, сообщил источник, близкий к петербургской администрации.