Страна и люди

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Депутата из Петербурга арестовали за легализацию 100 тысяч мигрантов

Депутата из Петербурга арестовали за легализацию 100 тысяч мигрантов

Муниципальный депутат Колпино в Санкт-Петербурге Виктор Данишевский задержан за создание преступного сообщества, которое легализовало более 100 тысяч мигрантов и организовало сеть  хостелов, сообщил источник, близкий к петербургской администрации.

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