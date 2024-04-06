Музей-заповедник "Ивановка" вошёл в список лучших достопримечательностей страны

Музей-заповедник Сергея Рахманинова «Ивановка» - вошёл в 20-ку лучших достопримечательностей России в номинации «Гордость моей страны» Всероссийского конкурса «От южных морей до полярного края» и в топ-30 достопримечательностей, которые попадут в туристические маршруты программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».
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