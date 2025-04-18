Лариса Луппиан сообщила, что врачи пока запретили Боярскому играть на сцене

Global Look Press / Anatoly Lomokhov Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан в беседе с РЕН ТВ сообщила о том, что врачи пока не рекомендовали ему выходить на сцену после падения на репетиции и получения травм.
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