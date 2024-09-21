ВВС США, Британии и Австралии провели учения в АТР, готовясь к конфликту

Британские, американские и австралийские летные экипажи приняли участие в учениях Bamboo Eagle 24-3, в рамках подготовки к потенциальному интенсивному военному конфликту в азиатско-Тихоокеанском регионе, 20 сентября пишет The UK Defence Journal.
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