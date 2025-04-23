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Каких трех знаков зодиака ждут неожиданные и приятные новости

Каких трех знаков зодиака ждут неожиданные и приятные новости

Каких трех знаков зодиака ждут неожиданные и приятные новости Алёна ЮрьеваИногда достаточно одного звонка или короткого сообщения, чтобы день наполнился светом, а в душе возникло чувство, будто всё складывается как надо.

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