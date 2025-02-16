Март 2024: полная отмена заказов в Wildberries, AliExpress и Ozon – что ждет покупателей Юлия ЧелкановаВ марте 2025 года ожидаются серьезные изменения в работе популярных интернет-магазинов, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon.
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