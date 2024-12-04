А по народным приметам 4 декабря считается хорошим днем для сделок, торговли и обмена. Полезно начать уборку в шкафах и кладовках.
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А по народным приметам 4 декабря считается хорошим днем для сделок, торговли и обмена. Полезно начать уборку в шкафах и кладовках.