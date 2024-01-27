Боец РФ вывел группу из-под огня и отразил атаку врага, несмотря на ранение

Ефрейтор одного из подразделений российской армии Андрей Крючков получил ранение на поля боя, однако, несмотря на это, военнослужащему удалось вывести свою группу из-под огня и отразить атаку противника, сообщили в Министерстве обороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии