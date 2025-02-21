Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Андрей Бедный
    С чего вообще журналисты начали писать о какой-то "любви к Америке"? Ну поменялась одна говорящая голова выражающая и...Мир, дружба, жвач...
  • Александр Конкин
    А кто "раздувает" эту якобы "любовь"? Именно журнашлюшки всех матей и наш МИД!Мир, дружба, жвач...
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Атакована русская база в Сирии. Новый штурм может начаться в любой момент

Атакована русская база в Сирии. Новый штурм может начаться в любой момент

Террористы ХТШ (Хайят Тахрир аш-Шам) атаковали нашу авиабазу Хмеймим.

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