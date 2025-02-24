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60 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки

60 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась атаке около 60 украинских беспилотников. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах 26 населённых пунктов.

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