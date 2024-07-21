«»Это неправильно и недопустимо». Путин жестко отчитал Лукашенко»: Инсайд

Издание News.ru, со ссылкой на инсайдеров, знакомых с обстоятельствами, заявляют, что Владимир Путин был якобы «буквально в ярости» от того, что Беларусь отвела свои войска со стороны Украинско-Белорусской границы.
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