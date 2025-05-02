Евгений Мураев: Одесса 2 мая: Ничего не случилось? Или как забытые трагедии становятся основой новой истории

Почему события 2 мая в Одессе стали поворотной точкой в новейшей истории Украины? Как власть пыталась замолчать массовое убийство и какое влияние это оказало на общественное сознание? Каким образом трагедия в Одессе повлияла на миграцию добровольцев на Донбасс? События 2 мая в Одессе постепенно стираются из памяти, уступая место более свежим трагедиям.