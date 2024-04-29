Александр Беглов принял участие в литургии в Исаакиевском соборе

Он поздравил духовенство со светлым праздником В честь праздника входа Господня в Иерусалим в Исаакиевском соборе была совершена божественная литургия с участием губернатора Петербурга Александра Беглова, депутата Госдумы Михаила Романова, духовенства Санкт-Петербургской епархии, учеников православных гимназий, воскресных школ и верующих петербуржцев.
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