В России предложили ввести сокращенный рабочий день для матерей и отцов-одиночек

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от ЛДПР, выступил с законодательной инициативой о введении "семейных часов" — сокращенного на два часа рабочего дня один раз в неделю для матерей и отцов-одиночек, воспитывающих детей до 18 лет .