В Саратове представители полиции приняли участие в антитеррористическом форуме

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Саратовской государственной юридической академии, возглавляемой членом Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области Екатериной Ильговой, прошел форум «Антитеррор».
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