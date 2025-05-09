РУСОФОБЫ, КОТОРЫХ ПИАРИЛИ В СССР

Владимир Алтайцев жаль до слёз, что тебя, суки гитлеровской, там давно нет.

Владимир Алтайцев Охренеть, сколько подонков антисоветских выползло из помойки вонючей во главе с шлюхой нацистской ингершлюхой. Да чтоб вы все сдохли как можно скорее паскуды нацистские.