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РУСОФОБЫ, КОТОРЫХ ПИАРИЛИ В СССР

РУСОФОБЫ, КОТОРЫХ ПИАРИЛИ В СССР

Их именами названы улицы и станции метро в русских городах, их памятники уродуют скверы и площади.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
жаль до  слёз, что тебя, суки гитлеровской, там давно  нет.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Охренеть, сколько подонков антисоветских выползло из помойки вонючей  во главе  с шлюхой  нацистской ингершлюхой. Да  чтоб вы все сдохли  как можно скорее паскуды  нацистские.
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2 час.
Федор Родников
Спросите сейчас у горожан любого возраста-&quot;Кто такие Перовская, Гриневицкий, Желябов, Засулич, Урицкий&quot; и даю голову на отсечение что 98% ответят &quot;а хрен их знает&quot;,поэтому назови улицы именами террористов или милых ангелочков большинству будет пох.😜
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18 мин.
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