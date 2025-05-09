Их именами названы улицы и станции метро в русских городах, их памятники уродуют скверы и площади.
РУСОФОБЫ, КОТОРЫХ ПИАРИЛИ В СССР
Комментарии
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Владимир Алтайцев
жаль до слёз, что тебя, суки гитлеровской, там давно нет.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Охренеть, сколько подонков антисоветских выползло из помойки вонючей во главе с шлюхой нацистской ингершлюхой. Да чтоб вы все сдохли как можно скорее паскуды нацистские.
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2 час.
Федор Родников
Спросите сейчас у горожан любого возраста-"Кто такие Перовская, Гриневицкий, Желябов, Засулич, Урицкий" и даю голову на отсечение что 98% ответят "а хрен их знает",поэтому назови улицы именами террористов или милых ангелочков большинству будет пох.😜
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18 мин.
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