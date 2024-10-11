Финансовый переворот в США

Nirvana После финансового кризиса 2008г бывший главный экономист МВФ Саймон Джонсон предупредил, что та же неэффективная политика, которую он описал в своей книге "Банановые республики", довлеет и разрушает США.
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