Ксения блаженная помоги, родная.

Со школьных лет мы знаем, что в опасных ситуациях нужно громко звать на помощь. А еще лучше кричать. Но как быть, если страх и беззащитность сковывают так сильно, что язык присыхает к нёбу и невозможно произнести ни слова? Остается только молиться.