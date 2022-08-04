Власти Германии увидели угрозу закрытия Рейна для судоходства из-за сильнейшей засухи

Уровень воды в реке Рейн из-за сильнейшей засухи в Европе находится на рекордно низкой отметке, из-за чего судоходство по ней может оказаться невозможным, передает Bloomberg со ссылкой на заявление германских властей, а также транспортных и энергетических компаний.
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