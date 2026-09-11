Катя Лель отказалась обсуждать инопланетян после критики учёных

Катя Лель, возмущённая критикой учёных, отказалась обсуждать инопланетян. Певица заявила о существовании иных цивилизаций, обнаруженных в её ДНК, и обвинила академиков в невежественности.
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