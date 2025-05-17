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В Казани проходит экономический форум "Россия - Исламский мир"

В Казани проходит экономический форум "Россия - Исламский мир"

Перспективы развития международных транспортных коридоров стали одной из главных тем на 16-м международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: Казань Форум", который проходит в столице Татарстана.

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