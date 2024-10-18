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Мода и Шоу-бизнес

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Юристы Мизулиной нашли в соцсетях Лебедева еще два видео, опорочивших ее честь

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Юристы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной приобщили копии еще двух видео на канале во «ВКонтакте» Артемия Лебедева в рамках рассмотрения иска о защите чести и достоинства к дизайнеру, а также блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом).

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