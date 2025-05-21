Операция в Зверево: хроника «мясных штурмов» и героизм российских бойцов Ирина ВальковаВ небольшом посёлке Зверево, расположенном на территории Донецкой Народной Республики, развернулись ожесточённые бои.
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